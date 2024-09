Incidente tragico a Brema: madre e figlio muoiono in un incendio

Scoppia un incendio nella stanza dei bambini di un'abitazione di Brema durante le prime ore del mattino. Nonostante i tentativi del padre, non riesce a spegnere le fiamme e subisce gravi ferite. Di conseguenza, viene portato in ospedale. Purtroppo, l'aiuto arriva troppo tardi per la madre e i suoi figli gemelli di tre anni e il figlio di sei anni.

Nel distretto di Ellener Feld di Brema, si è verificato il tragico incidente di un incendio in una stanza dei bambini. Secondo i vigili del fuoco, l'incendio è stato segnalato tardivamente nella notte.

Al loro arrivo, i servizi di emergenza hanno indossato le maschere respiratorie e sono entrati nell'edificio in fiamme. Nella stanza dei bambini, hanno trovato la madre di 35 anni e i suoi due figli di tre e sei anni, senza vita.

La squadra di soccorso ha tentato di rianimarli. "Purtroppo, i nostri sforzi sono stati vani", hanno dichiarato i vigili del fuoco. Il padre di 36 anni, che si presume abbia tentato di spegnere l'incendio da solo, ha subito gravi ferite e ha dovuto essere ricoverato in ospedale.

L'arrivo dei vigili del fuoco sulla scena è stato purtroppo troppo tardi per salvare la madre e i suoi figli. I tentativi del padre di spegnere le fiamme hanno portato a gravi ferite.

Leggi anche: