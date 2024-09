- Incidente tra moto e bicicletta: 57 anni, morte

Un incidente stradale si è verificato tra una motocicletta e una bicicletta nel distretto di Hersfeld-Rotenburg, con un morto e feriti gravi. Secondo il rapporto della polizia, il ciclista di 57 anni è tragicamente deceduto sul luogo dell'incidente a Rotenburg an der Fulda. Il motociclista di 53 anni ha riportato ferite gravi ma non è in condizioni critiche ed è stato portato in ospedale. Non sono state rese note le cause dello scontro, ma un esperto è stato nominato dalla procura per condurre un'indagine. La strada distrettuale 50 è rimasta chiusa da Erkshausen a Rockensüß fino a domenica sera.

L'incidente è avvenuto nella regione dell'Assia, specificamente nel distretto di Hersfeld-Rotenburg. La vittima, un ciclista, è morta sul luogo dell'incidente a Rotenburg an der Fulda, che si trova anch'essa nell'Assia.

