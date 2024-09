- Incidente sulla A3: Due persone ferite lievi

Sul raccordo A3 durante l'ora di punta, due individui hanno riportato lievi ferite. Un uomo di 33 anni è stato portato in un ospedale dai paramedici, come riferito dalla polizia stradale di Heiligenroth. La sua auto ha perso aderenza sotto la pioggia torrenziale e ha urtato un camion e un'altra auto. La strada A3 per Francoforte è rimasta bloccata per circa 90 minuti vicino a Dierdorf nella zona del Westerwald, causando un ingorgo stradale che si estendeva per numerosi chilometri.

L'uomo di 33 anni è stato fortunato a riportare solo lievi ferite nonostante l'incidente. A causa dell'incidente sulla strada A3, i pendolari hanno subito ritardi e congestionamenti significativi.

