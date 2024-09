- Incidente sul cantiere: inchiesta sul luogo

A seguito di un incidente con una gru al Thuringian Bleilochtalsperre, che ha causato un morto, le autorità e altri enti condurranno un'indagine approfondita. Inoltre, si sospetta che una persona abbia riportato ferite gravi, mentre altre tre hanno riportato ferite lievi. Questa informazione è stata fornita da un rappresentante della polizia all'agenzia di stampa tedesca su richiesta. Verranno forniti ulteriori dettagli sull'incidente in una conferenza stampa del giovedì.

Il Bleilochtalsperre, il più grande bacino idrico della Germania, ha assistito al crollo improvviso di una gru da costruzione su un ponte che lo attraversa, nel pomeriggio di mercoledì. L'incidente ha lasciato il cantiere in uno stato di caos, con detriti ovunque. L'incidente è avvenuto a Saaldorf, una frazione di Bad Lobenstein, situata nel distretto della Saale-Orla.

Al momento del rapporto serale, l'identità della vittima non era stata ancora stabilita, ha notato il rappresentante della polizia. Il recupero del corpo è avvenuto durante le ore pomeridiane di mercoledì, con la vittima intrappolata sotto la gru crollata. Un gran numero di servizi di emergenza, tra cui la polizia, i servizi di soccorso, i vigili del fuoco e le autorità locali, erano presenti sulla scena.

Dopo aver esaminato i detriti, è stato scoperto che la gru crollata aveva danneggiato un giunto a piombo in una delle tubazioni, potenzialmente causando una fuoriuscita di sostanze chimiche. Di conseguenza, sono stati chiamati esperti dell'agenzia per l'ambiente per ispezionare e gestire la situazione.

