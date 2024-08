- Incidente stradale sulla A6 nei pressi di Mannheim - Fermo del traffico e vittime

Dopo un incidente frontale notturno avvenuto sulla A6 vicino a Mannheim-Sandhofen, il traffico è stato bloccato per circa un'ora in direzione dell'interscambio di Viernheim. Secondo le autorità, un conducente ha dovuto frenare bruscamente in un cantiere, ma il conducente successivo non è riuscito a evitare l'impatto, causando un tamponamento a catena.

L'incidente ha provocato lievi ferite a cinque persone, tra cui un minore, che sono state trasportate in ospedale. Un elicottero di soccorso è stato chiamato per evacuare i feriti e il traffico è stato bloccato in direzione dell'interscambio di Viernheim per permettere l'atterraggio dell'elicottero. Inoltre, anche sull'altro lato della strada si sono verificate code a causa di un veicolo con un pneumatico forato che doveva essere rimorchiato.

