- Incidente stradale su A20 con motocicletta che ha portato a un blocco stradale completo vicino a Grevesmøller

Un motociclista ha subito gravi ferite in un incidente sulla A20 vicino a Grevesmühlen (nel distretto di Nordwestmecklenburg). Secondo le notizie della polizia, il 60enne è stato evacuato in elicottero all'ospedale di Schwerin dopo l'incidente. Dopo l'incidente, è stato necessario recuperare la motocicletta, causando la chiusura prolungata dell'autostrada in direzione di Rostock, secondo le autorità.

I dettagli dell'incidente non sono ancora stati confermati, secondo il comunicato. Una testimonianza suggerisce che il motociclista stesse viaggiando a 130 km/h nel pomeriggio quando ha incontrato delle circostanze di traffico e ha perso il controllo, finendo a terra. La squadra di indagine criminale locale di Wismar sta attualmente indagando sulla questione.

L'incidente sulla A20 ha causato una chiusura prolungata dell'autostrada verso Rostock. A causa delle gravi ferite riportate nell'incidente, è necessario un'ulteriore indagine per determinare le cause esatte.

