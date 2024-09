- Incidente stradale: moto e auto si scontrano in incidente, tre feriti

Tre persone hanno riportato ferite in un incidente che ha coinvolto un veicolo e una moto vicino a Lohberg (distretto di Cham). Il motociclista, di 44 anni, ha riportato ferite gravi. Stava guidando in un gruppo di tre motociclisti, in seconda posizione, quando una brusca svolta a destra lo ha portato a invadere la corsia opposta, secondo la ricostruzione della polizia.

La sua motocicletta è entrata in collisione con un'auto in arrivo, che trasportava quattro passeggeri. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto e trasportato in elicottero in ospedale. La conducente dell'auto, di 52 anni, e il suo passeggero di 8 anni hanno anche riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, ha riferito un portavoce della polizia. La strada è stata chiusa per circa tre ore.

L'incidente ha causato danni consistenti sia alla motocicletta che all'auto. Le indagini successive hanno rivelato che la sequenza degli eventi che ha portato all'incidente ha visto il motociclista fare una brusca svolta nella corsia opposta.

