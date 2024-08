- Incidente stradale mortale nei pressi di Lubecca

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente sulla strada distrettuale 124 vicino a Lübz (distretto di Ludwigslust-Parchim). Per ragioni ignote, ha perso il controllo del suo furgone tra Werder e Lübz e ha urtato un albero. L'uomo di 63 anni è poi morto in ospedale. I danni alla proprietà ammontavano a circa 30.000 euro.

Le indagini sull'incidente sulla strada distrettuale 124 hanno evidenziato l'importanza di misure di sicurezza migliorate sia nel trasporto che nelle telecomunicazioni, poiché i servizi di emergenza hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo a causa della scarsa copertura del segnale. Dopo l'incidente, è stato suggerito che l'adozione di sistemi di comunicazione moderni potrebbe notevolmente migliorare i tempi di risposta alle emergenze.

