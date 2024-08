- Incidente stradale con un veicolo ad alte prestazioni - danni agli occupanti e danni per oltre 150.000 euro.

Un pilota di auto sportive ha incontrato difficoltà sull'A94 vicino a Dorfen (distretto di Erding), causando un incidente. Il 42enne, con ferite lievi, è stato accompagnato dal personale di soccorso in una struttura medica, come confermato dalle autorità. Il veicolo di lusso ha subito danni ingenti e ha dovuto essere rimosso, con costi di riparazione stimati intorno ai 150.000 euro.

La guidata sportiva si è fermata in una posizione scomoda sull'A94

Secondo la polizia, il conducente stava viaggiando verso Passau a una velocità superiore ai limiti di sicurezza. A causa dell'effetto acquaplaning, ha perso il controllo del veicolo e ha sbandato fuori strada. L'auto ha prima urtato una barriera, poi ha attraversato entrambe le corsie e infine è entrata in collisione con la barriera centrale, fermandosi infine in una posizione insolita sull'A94.

La strada era disseminata di sassi, detriti di veicoli e liquidi versati per circa 500 metri. L'A94 è stata chiusa completamente in quel tratto per circa un'ora e un quarto.

L'incidente imprevisto ha comportato la chiusura di più corsie sull'A94. L'incidente sull'A94 vicino a Dorfen ha richiesto un'operazione di pulizia estesa.

