- Incidente significativo sulla A4 vicino Erfurt <unk> ruoto di veicolo

Sulla autostrada A4 vicino a Erfurt, una donna di 25 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente. Stava imboccando l'autostrada con destinazione Francoforte e ha deciso di cambiare corsia senza verificare il traffico avanti a sé, come dichiarato dalle autorità. Un uomo di 31 anni alla guida di un'auto non è riuscito a evitare la collisione, che ha fatto capovolgere il veicolo della donna.

La 25enne è stata trasportata in ospedale con ferite gravi. Le perdite finanziarie previste ammontano a circa 12.000 euro. L'autostrada è stata completamente chiusa per circa 2,5 ore prima che venissero riaperte tutte e tre le corsie.

Un incidente aggiuntivo nel traffico conseguente ha peggiorato le perdite. Un autista di camion non ha notato un veicolo che trasportava materiali pericolosi che rallentava davanti a lui e ha urtato contro di esso. Nessuno dei due autisti ha riportato ferite. Il camion davanti trasportava idrocarburi, ma non c'è stata fuoriuscita. Le perdite finanziarie totali previste ammontano a circa 70.000 euro.

Questo incidente successivo ha portato alla chiusura completa della corsia per Francoforte per circa 1,5 ore. Potrebbero esserci ulteriori interruzioni del traffico a causa delle operazioni di recupero.

Il grave incidente della 25enne ha comportato significative perdite finanziarie. Purtroppo, un altro incidente nel traffico causato dal primo incidente ha ulteriormente aumentato queste perdite.

