- Incidente notevole a Vienna: donna nuota sotto un autobus

In pieno centro di Vienna, un'insolita tempesta estiva ha sommerso le strade e le ferrovie. Una donna si è trovata sommersa e intrappolata sotto un autobus, come segnalato dai servizi di emergenza.

Oltre i confini della città di Vienna, sono stati registrati incredibili 110 litri di pioggia per metro quadrato - il massimo mai registrato in un mese estivo, a partire dal 1869, come riportato dall'ORF. Insieme alla forte pioggia, anche la grandine ha colpito la capitale austriaca.

Condizione Critica per una Signora

Le condizioni scivolose intorno a una fermata dell'autobus su una strada ripida hanno colto di sorpresa un passante. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Vienna, è stata trascinata via dalle acque torrentizie e intrappolata sotto un autobus parcheggiato. I vigili del fuoco sono riusciti a sollevare il veicolo, liberando la donna. Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato le sue condizioni critiche all'Agenzia di Stampa Tedesca, che poi l'ha trasportata in un ospedale locale.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Vienna è stato messo alla prova con numerosi interventi a causa di strade allagate e edifici danneggiati dall'acqua. I servizi ferroviari su una linea cittadina sono stati interrotti a causa della forte pioggia. Tuttavia, la tempesta non ha colpito l'intera area della città.

Nonostante il salvataggio della donna, le sue condizioni sono rimaste critiche, richiedendo cure mediche immediate. In situazioni di emergenza come questa, l'azione rapida e la coordinazione efficace sono fondamentali.

