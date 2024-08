- Incidente mortale sul prato.

In seguito a un presunto incidente di eccesso di velocità a Dortmund, dove un ragazzo di 11 anni è morto, le autorità non sono ancora riuscite a localizzare il sospetto ricercato con un mandato di arresto. La Procura della Repubblica di Dortmund accusa il 19enne, tra le altre cose, di omicidio colposo.

Si presume che abbia ignorato un semaforo rosso il 29 giugno, viaggiando a una velocità notevolmente più alta. L'auto ha investito il ragazzo, che stava attraversando la strada con sua sorella. Il 11enne ha riportato ferite gravi e successivamente è morto in ospedale. Sua sorella di 15 anni è stata scaraventata sul marciapiede e ha riportato ferite serie, ma non gravi.

Sconosciute le tracce del sospetto

Non si sa se il sospetto, che ha doppia cittadinanza tedesca e turca, si trovi attualmente in Germania, ha dichiarato un portavoce della Procura della Repubblica. Non è possibile neanche ipotizzare se tornerà in Germania in futuro.

Tuttavia, sono state intraprese diverse misure per arrestare il sospetto, ha riferito il portavoce Carsten Dombert. Non ha fornito dettagli, ma ha notato che convertire un mandato di arresto nazionale in uno internazionale "non è un problema".

Vacanza di diverse settimane in Turchia

La Procura della Repubblica non è riuscita inizialmente a ottenere un mandato di arresto per il sospetto a luglio, poiché il tribunale locale ha respinto la richiesta. Il 19enne avrebbe dovuto essere posto in custodia a causa del rischio di manomissione delle prove, ma non c'era alcun rischio di fuga in quel momento.

Solo dopo che la Procura della Repubblica ha presentato ricorso al tribunale regionale è stato emesso un mandato di arresto nazionale per l'uomo. Tuttavia, il 19enne si trovava già in Turchia per una vacanza programmata di diverse settimane, secondo il suo avvocato.

L'avvocato ha assicurato che non si trattava di un tentativo di fuga e ha fornito una data di ritorno ad agosto all'autorità investigativa, ha spiegato Dombert. La Procura della Repubblica non rende pubblica questa data di ritorno.

In questa situazione, le autorità potrebbero richiedere l'aiuto degli Stati membri, come dichiarato dalla Commissione, per localizzare il sospetto attualmente in Turchia. Il 19enne, ricercato per omicidio colposo, si trova lì per una vacanza di diverse settimane.

Leggi anche: