- Incidente mortale in una casa di cura - L'imputato nega il ricordo

Il sospetto di 93 anni, attualmente ospitato in una casa di cura e accusato di aver ucciso il suo compagno di stanza, non ricorda l'incidente quando gli viene chiesto dal giudice. "Nope," risponde dopo una lunga pausa, negando qualsiasi conoscenza della vittima. Non è fino a quando non vengono presentate foto dettagliate della scena del crimine che egli vagamente ricorda qualcosa, dicendo, "Questo sembra familiare." Tuttavia, non riesce a identificare l'uomo.

Il processo contro l'imputato senile, accusato di omicidio colposo a causa del suo comportamento violento, è iniziato presso il tribunale regionale di Traunstein.

L'accusa sostiene che l'84enne ha violentemente attaccato il suo compagno di stanza di 84 anni, colpendo la sua testa e ostruendo il suo naso e bocca, causando alla fine la sua morte. L'incidente è avvenuto due giorni dopo che la vittima era stata ricoverata e un giorno prima che l'imputato fosse programmato per essere trasferito.

Il tribunale smette di interrogare l'uomo anziano dopo un po' a causa delle sue limitate capacità cognitive. Quando gli viene chiesto dove si trova, risponde, "In una grande sala." Nient'altro. Il giudice decide di interrompere ulteriori indagini a causa del suo stato mentale.

Un psichiatra che aveva consultato l'imputato prima del processo ha dichiarato che egli aveva ancora la capacità di ricordare e fare dichiarazioni sull'evento. Una delle sue dichiarazioni era, "L'uomo agiva come se tutto fosse di sua proprietà."

"Era solo una giornata normale"

L'infermiera di turno quel giorno, il 22 gennaio, ha riferito che non c'erano stati eventi insoliti nella casa di cura di Wasserburg am Inn, dicendo, "Tutto era tranquillo, era una giornata tranquilla."

La violenza nelle case di cura non è un evento insolito. Nel maggio 2021, un paziente di 88 anni affetto da Alzheimer è stato condannato alla detenzione in un ospedale psichiatrico sicuro dopo aver aggredito e violentato una compagna di stanza anziana con demenza, causando la sua morte.

La protezione e la sicurezza nelle case di cura per i pazienti con demenza diventeranno probabilmente una preoccupazione ancora maggiore nei prossimi anni. Secondo il ministro della Salute della Baviera, Judith Gerlach (CSU), attualmente circa 270.000 persone vivono con la demenza in Baviera, con questo numero previsto per raggiungere i 300.000 entro il 2030 e i 380.000 entro il 2040.

Brysch: "Chiudiamo gli occhi troppo spesso"

"Le case di cura non sono tutti paradisi o zone senza legge. Accolgono persone con limitazioni fisiche e cognitive," ha detto Eugen Brysch, membro del consiglio della Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti, all'agenzia di stampa tedesca. Secondo le sue informazioni, circa l'80% dei residenti delle case di cura in Germania soffre di demenza.

"Si aspettano molto dal personale," ha detto. "Devono riconoscere i conflitti e gestire le proprie frustrazioni. È necessario creare una cultura di osservazione. L'apertura nell'affrontare i deficit è un aspetto essenziale di questo. Il controllo completa il quadro." Ha criticato, "Chiudiamo gli occhi troppo spesso. Politicamente, questo è un problema delicato perché i fondi dell'assicurazione

Leggi anche: