- Incidente mortale di accoltellato <unk> Precedenti misure di sicurezza?

Dopo la tragica morte di una 28enne a Berlin-Friedrichsfelde, sono in corso le indagini per fare luce sulle circostanze del decesso. La polizia e la procura sospettano che l'ex compagno della vittima, un uomo turco di 45 anni, abbia commesso l'atto efferato di accoltellarla a morte. Al momento si trova in custodia cautelare, senza aver rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse.

Stando a quanto riportato da "B.Z." e "Berliner Zeitung", la vittima aveva recentemente visitato il tribunale per la famiglia per ottenere un'ordinanza che impedisse al suo ex compagno di avvicinarla. Misure del genere sono previste dalla legge sulla protezione contro la violenza, specialmente in caso di abusi domestici. Un portavoce del tribunale ha scelto di non commentare, citando la privacy riguardante le questioni familiari.

L'incidente si è verificato quando la donna greca è stata trovata gravemente ferita in una scala di un edificio a più famiglie in una sera di venerdì. È poi deceduta in ospedale a causa delle ferite, con l'ex compagno che avrebbe attaccato con un coltello, infliggendo diverse ferite da taglio.

Seconda Morto in una Settimana

Questo triste evento rappresenta il secondo nella settimana in cui una donna è stata uccisa con un coltello. In un'altra parte di Berlino-Zehlendorf, una donna di 36 anni è stata brutalmente uccisa una sera di mercoledì. Il suo ex marito è stato subito arrestato. Le prime indagini suggeriscono che si tratta di un caso di femminicidio, in cui le donne sono prese di mira per il loro genere, spesso da parte dei loro partner o ex partner. Nel 2020, secondo l'Ufficio federale di polizia criminale, 155 donne sono state apparentemente uccise dai loro partner o ex partner, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.

In un altro inquietante attacco con il coltello a una donna nel distretto di Reinickendorf di Berlino, la polizia e la procura sospettano un movente diverso. Un uomo ghanese di 38 anni è accusato di aver aggredito una donna nel suo appartamento con un coltello da cucina e di aver tentato di strangolarla. Tuttavia, i suoi figli sono riusciti a chiamare aiuto, impedendo ulteriori danni.

La donna aveva apparentemente accolto il suo connazionale solo pochi giorni prima. L'uomo di 32 anni è stato accusato di tentato omicidio e si trova attualmente in custodia cautelare, secondo la procura.

