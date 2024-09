- Incidente legato all'acqua su Usedom - elicottero di emergenza in azione

A seguito di un incidente di quasi-annegamento sulla costa di Usedom, un individuo di 57 anni è stato evacuato in elicottero dal luogo dell'incidente all'Ospedale Universitario di Greifswald. Ciò è avvenuto mentre erano in corso tentativi di rianimazione d'emergenza, come ha riferito un rappresentante della contea. Purtroppo, il rappresentante non è stato in grado di fornire informazioni sullo stato di salute dell'uomo o se fosse cosciente durante il salvataggio in acqua. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla spiaggia di Heringsdorf. Secondo il rappresentante, l'uomo ha chiamato aiuto. In precedenza, l'"Ostsee-Zeitung" aveva pubblicato queste informazioni.

