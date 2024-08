- Incidente inaspettato di Zverev nella zona dello spettatore: "Madre rimane madre"

Quando il giovane Alex Zverev gioca, sua madre Irina Zvereva solitamente passeggia con i cani. A causa dei suoi nervi, di solito evita gli incontri. Dopo la visita inaspettata alle tribune all'inizio dell'Open degli Stati Uniti, il 27enne non si aspetta un ripetersi nel suo percorso verso il suo primo trofeo del Grande Slam.

"Mia madre ha visto giocare prima, ma non è solitamente una per la tribuna", ha detto Zverev con una risata, "Quando ho perso il secondo set, è scappata. Non credo che si siederà lì di nuovo".

All'inizio della vittoria del campione olimpico contro Maximilian Marterer, sua madre ha preso posto tra il fidanzato di Zverev, Sophia Thomalla, e il manager Sergej Bubka Jr. sulla tribuna. Nonostante un secondo set difficile, Zverev è ancora uscito vittorioso in quattro set.

Per il giocatore ricorrente, era la sua 53ª vittoria dell'anno, che lo ha collocato in una posizione di comando nella classifica davanti al numero uno del mondo Jannik Sinner. "È incredibilmente in forma. Potrebbe continuare così per un altro paio d'ore", ha elogiato Marterer il suo compagno di stanza alle Olimpiadi, lodando il gioco di Zverev. "Ha una qualità di tiro eccezionale".

Probabile scontro ai quarti di finale contro Djokovic

Il prossimo appuntamento per il numero quattro del mondo è un duello contro Alexandre Muller dalla Francia nel secondo turno dell'evento del Grande Slam a New York. Muller è previsto come un ostacolo per Zverev, che potrebbe portarlo a incontrare il numero uno Novak Djokovic nei quarti di finale. Il serbo ha facilmente sconfitto Radu Albot dalla Moldavia 6-2, 6-2, 6-4 sotto le luci dello stadio Arthur Ashe.

Zverev ha messo in guardia contro l'andare troppo avanti. "Devo concentrarmi su di me. Se gioco un buon tennis, mi sento di poter battere chiunque. Ma se gioco male, posso perdere contro chiunque", ha dichiarato.

Nel corso della sua carriera, Zverev ha mostrato una tendenza a esaurire le energie nelle prime fasi dei tornei di due settimane, solo per essere ostacolato dagli infortuni nei turni successivi. Recentemente, Carlos Alcaraz dalla Spagna ha interrotto la sua corsa alla finale del Roland Garros in cinque set. Tuttavia, Boris Becker vede Zverev, insieme a Djokovic, Sinner e Alcaraz, come "uno dei favoriti" per il titolo a New York, come ha osservato durante il suo ruolo di esperto di Sportdeutschland.TV.

Zverev: "Mia madre può fare come vuole"

In generale, Zverev attribuisce grande importanza al mantenere le stesse persone nella sua scatola sin dall'inizio. Tuttavia, fa un'eccezione per sua madre, permettendole di evitare le tribune nel secondo turno. "Mia madre può fare come vuole", ha scherzato. "Mamma è mamma".

