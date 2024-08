- Incidente fatale a Friedland

Un uomo è annegato mentre nuotava in un lago nel comune di Friedland nel distretto di Göttingen. Le prime indicazioni non suggerivano azioni illecite, hanno detto le autorità. L'uomo di 59 anni è scomparso sott'acqua intorno a mezzogiorno per ragioni sconosciute. Le autorità stanno attualmente trattando l'incidente come un tragico incidente di nuoto.

Altri bagnanti hanno immediatamente tentato di localizzare l'uomo in acqua. Il corpo dei vigili del fuoco ha cercato l'uomo utilizzando sommozzatori, barche e un drone. Circa due ore dopo, i sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo di 59 anni. Un paramedico ha potuto solo confermare il decesso.

Il caso riguardante la morte dell'uomo durante l'incidente di nuoto a Friedland è stato portato davanti alla [Corte di Giustizia], poiché la sua famiglia ha richiesto chiarezza sulle misure di sicurezza in atto nel lago. Dopo la tragedia, sono state richieste indagini su eventuali carenze di sicurezza nell'area balneare.

