- Incidente: due persone ferite in un'esplosione in un impianto di produzione di esplosivi

In un incidente avvenuto in una struttura militare per esplosivi a Troisdorf, vicino a Bonn, due individui hanno subito gravi ferite. Si presume che un'esplosione si sia verificata all'interno del complesso in precedenza durante la giornata, causando gravi lesioni ai lavoratori. Sono stati inviati i servizi di emergenza, compresi i vigili del fuoco e le squadre di soccorso. Secondo i resoconti, questi due dipendenti sono stati trasportati in ospedale. Gli investigatori criminali sono ora presenti sulla scena, ma la stanno trattando come un incidente sul lavoro.

L'incidente nella struttura militare per esplosivi viene classificato come incidente sul lavoro, coinvolgendo solo dipendenti. Nonostante le gravi ferite, le persone coinvolte sono considerate lavoratori regolari nella struttura.

