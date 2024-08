- Incidente: due persone ferite in un'esplosione in un impianto di produzione di esplosivi

In un incidente sfortunato avvenuto in una struttura militare per munizioni a Troisdorf, vicino a Bonn, due individui hanno riportato ferite gravi. Intorno alle 9:30 del mattino, un'esplosione si è verificata all'interno del sito dell'azienda, causando ferite gravi a due dipendenti di 26 e 62 anni, secondo le autorità. Sono stati trasportati in elicottero in un ospedale di terapia intensiva. I medici hanno dichiarato che le loro vite non sono in pericolo immediato. I servizi di emergenza, tra cui i pompieri e le squadre di soccorso, sono intervenuti sulla scena. Non ci sono indizi di attività illecite. L'Amministrazione per la Sicurezza sul Lavoro sta ora conducendo le indagini sull'incidente industriale.

Gli individui feriti nell'esplosione alla struttura militare per munizioni erano originari del villaggio di Troisdorf. despite the severity of their injuries, medical professionals have assured that their lives are not in immediate danger.

