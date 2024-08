- Incidente di trattore con 15 feriti - Indagine sul conducente

A seguito di un grave incidente del trattore che ha coinvolto 15 feriti nella Media Franconia, la polizia sta indagando sul conducente. Il 29enne è sospettato di aver causato lesioni gravi in un incidente stradale, secondo un portavoce del comando di polizia della Media Franconia.

Il giovane uomo e un 18enne su un rimorchio attaccato al trattore sono rimasti gravemente feriti. Un passeggero di 26 anni ha riportato ferite potenzialmente letali nell'incidente di domenica a Hartenstein (distretto di Nürnberger Land). Il suo stato rimane critico. Dodici altre persone sul rimorchio hanno riportato ferite lievi. Il gruppo era diretto, secondo le informazioni, a una festa in chiesa nella zona.

La causa dell'incidente è ancora sconosciuta

Non si ritiene che il conducente fosse sotto l'influenza di alcol al momento dell'incidente, ma non sono ancora stati rilasciati i risultati dei test. La causa esatta dell'incidente è ancora in corso di indagine. Un esperto forense è stato nominato dalla procura per determinare il corso degli eventi.

Il trattore, secondo le informazioni, è uscito di strada in una curva e si è cappottato più volte. Il veicolo stava viaggiando su un "sentiero non asfaltato, bitumato", secondo i resoconti. Se la strada abbia giocato un ruolo nell'incidente è anch'esso parte delle indagini.

Massiccio dispiegamento di forze di soccorso

Una consistente squadra di pompieri, polizia e servizi di emergenza è stata dispiegata domenica. Una squadra di intervento in crisi era presente per supportare i feriti, alcuni dei quali erano sotto shock. Tre persone gravemente ferite sono state trasportate in ospedale in elicottero, mentre dieci persone con ferite lievi sono state portate in ambulanza.

L'incidente è avvenuto domenica durante il loro viaggio a una festa in chiesa.

