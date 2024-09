Incidente di sparatoria fatale a Belgorod, Russia

23:08 Russia Reports 158 Disrupted DronesLa Russia dichiara un successo nella difesa contro quello che considera un attacco significativo di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni. Durante la notte, le autorità affermano di aver deviato un totale di 158 oggetti aerei, come annunciato dal ministero della difesa via Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i registri ufficiali.

22:24 Attacco aereo su Kharkiv: il numero di feriti sale a 47Il numero di feriti a causa dell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo il servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. variousi edifici civili, come un centro commerciale, sono stati danneggiati, come mostrato dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52 Incidente di elicottero ucraino durante un volo di addestramento - due mortiDue persone hanno perso la vita quando un elicottero militare ucraino ha avuto un incidente durante un volo di addestramento all'Università di Aviazione Militare Nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv. L'elicottero Mi-2 era impegnato in una missione di addestramento quando è precipitato, secondo un aggiornamento sulla pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli specialisti e i rappresentanti del ministero della difesa sono attualmente sul luogo dell'incidente. La causa del incidente non è ancora stata determinata.

21:06 L'azienda elettrica ucraina annuncia blackout per lunedìL'azienda elettrica ucraina Ukrenergo ha annunciato che ci saranno blackout in diverse aree lunedì a causa degli attacchi significativi della Russia alla rete elettrica del paese. Ukrenergo avverte che le infrastrutture critiche rimarranno inalterate, ma ci potrebbero essere cambiamenti nell'ampiezza delle restrizioni.

20:24 Zelenskyy sugli attacchi sul suolo russo: "Uno stato terroristico deve assaporare la guerra"Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha parlato degli ultimi attacchi sul territorio russo. "Uno stato terroristico deve assaporare la guerra", ha detto. Ha descritto la portata come "la chiave per porre fine alla guerra". Pertanto, ha concluso, il suo paese sta cercando di rendere "tanti quanti possibile dei militari russi, dei depositi di rifornimenti russi e dell'infrastruttura critica del complesso militare-industriale russo" entro la portata delle loro armi. Zelenskyy ha elogiato tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo e alla fabbricazione dei droni ucraini.

20:01 La maggioranza dei sondaggi sostiene l'abbattimento dei droni russi nello spazio aereo polaccoSecondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita" e riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent", la maggior parte dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio è stato condotto dopo che un oggetto aereo non identificato, presumibilmente un drone kamikaze Shahed, è rimasto sopra il territorio polacco per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il giorno successivo, il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha detto a Radio RMF24 che la Russia potrebbe aver testato il sistema di difesa aerea polacco lanciando droni nello spazio aereo polacco.

19:34 Analisti di sicurezza svizzeri consigliano al governo di rivedere la politica di neutralitàUn team di esperti del governo svizzero propone di rivedere la politica di neutralità del paese a favore di una maggiore cooperazione militare con la NATO e l'Unione Europea. Il rapporto, ottenuto da "Politico", lo suggerisce come risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina. Il gruppo di esperti del Ministero della Difesa svizzero osserva anche che la Svizzera sta subendo pressioni crescenti, sia a livello nazionale che internazionale, per chiarire la sua posizione di neutralità. La politica di neutralità risale al 1515. Il gruppo è guidato da Wolfgang Ischinger, ex capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

18:58 Forze armate ucraine: oltre 90 scontri con le truppe russeCi sono stati 91 scontri tra le forze ucraine e russe sin dall'inizio della giornata, secondo lo stato maggiore ucraino. Il rapporto sulla situazione descrive il fronte come impegnativo, indicando che "le forze di difesa stanno cercando di contrastare i piani offensivi dell'aggressore russo e annientare il suo personale e l'equipaggiamento militare".

18:22 Comandante ucraino: la Russia ha subito quasi 37.000 perdite in agostoLe perdite dell'esercito russo in Ucraina ad agosto hanno raggiunto quasi 36.810 soldati, secondo il comandante delle forze terrestri ucraine, Oleksandr Pavliuk, come riportato da Ukrinform. Ha anche rivelato che le forze ucraine hanno eliminato una quantità significativa di armi e attrezzature militari nemiche ad agosto, tra cui 193 carri armati, 557 veicoli corazzati, 1.517 sistemi d'artiglieria, 44 sistemi lanciarazzi multipli, 33 sistemi di difesa aerea, oltre 2.000 veicoli e 278 unità speciali. Questi numeri non possono essere confermati indipendentemente, poiché Mosca non fornisce informazioni sulle sue perdite in Ucraina.

17:16 Rapporto sui Caduti Dopo l'Attacco Russo a KurakhoveIl'esercito russo ha attaccato la città di Kurakhove nell'Oblast' di Donetsk. Almeno tre persone hanno perso la vita e nove sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadim Fillaschenko, in un post su Telegram. Ha affermato che l'esercito russo ha preso di mira Kurakhove utilizzando lanciarazzi multipli del tipo "Uragan".

16:43 L'Esercito Russo Sostiene di Fare Progressi negli Scontri del DonbassLe forze militari russe sostengono di fare progressi nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale. Il ministero della Difesa russo ha annunciato la cattura del insediamento di Wyhinka nel nord del Donbass, vicino alla città di Sieversk sotto il controllo ucraino. Tuttavia, le autorità militari ucraine riferiscono di nove attacchi russi nella regione nell'ultimo giorno, compreso Wyhinka, tutti respinti. Non è stata ancora condotta una verifica indipendente di queste affermazioni. Simultaneamente, l'esercito russo afferma di aver fatto progressi nella sua principale offensiva vicino a Pokrovsk, una città ucraina.

16:18 Diplomatico Russo: Riveduta la Politica Nucleare a Causa della "Postura Aggressiva degli Avversari Occidentali"Il vice ministro degli Esteri russo indica una revisione in corso della politica nucleare del paese. In un'intervista all'agenzia di stampa statale TASS, ha dichiarato che la revisione è in corso e mira a apportare le necessarie modifiche. Ha attribuito questa decisione alla "postura ostile dei nostri avversari occidentali" alla luce del conflitto in Ucraina. Inoltre, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha espresso preoccupazione per le azioni dell'Occidente, citando il loro "eccesso" e l'impegno della Russia a proteggere i propri interessi. Gli ufficiali occidentali mantengono che le attività della Russia in Ucraina rappresentano un'invasione e che la difesa ucraina riceve supporto. La politica nucleare della Russia fino ad ora consente la ritorsione nucleare quando la sovranità o il territorio nazionale sono minacciati.

15:43 Numero delle Vittime dell'Attacco Aereo a Kharkiv Aumenta a 41, Compresi 5 BambiniIl numero delle persone ferite a Kharkiv dopo i raid aerei russi è aumentato a 41, comprese cinque bambini, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Le forze russe hanno attaccato Kharkiv con missili, scatenando circa dieci esplosioni e danneggiando diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale.

15:12 Zelensky Sostiene l'Approvazione Occidentale per gli Attacchi Oltre i Lifeline Territoriali RussiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente sollecitato il sostegno occidentale all'uso di armi per colpire oltre i lifeline territoriali russi dopo i recenti raid aerei russi. Ha sottolineato la necessità di ulteriore supporto per proteggere e difendere le città ucraine, come indicato nel suo post su Telegram. Ciò comporta l'autorizzazione di "attacchi a lungo raggio sui basi di lancio dei missili russi, la distruzione della logistica militare russa e attacchi congiunti con missili e droni". Per giustificare la sua posizione, Zelensky evidenzia che la Russia ha utilizzato 160 missili, 780 bombe guidate o aeree e 400 droni da combattimento contro l'Ucraina nell'ultima settimana sola.

14:44 La Difesa Aerea Ucraina Abbatte Otto dei Undici Droni Shahed RussiLa forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto con successo otto dei undici droni Shahed-131/136 lanciati dalle forze russe. L'attacco ha coinvolto un missile balistico del tipo Iskander-M dalla regione di Kursk e 11 droni Shahed dalla penisola di Crimea di Cape Chauda, diretti verso i bersagli ucraini. La maggior parte degli attacchi ha preso di mira le regioni ucraine di Mykolaiv e Sumy.

14:14 Kharkiv Soffre di Nuove Vittime negli Ultimi Attacchi RussiI raid aerei russi hanno colpito Kharkiv ancora una volta, secondo gli ufficiali locali. Almeno 28 persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con razzi, come riferito dal sindaco di Kharkiv Ihor Terechow. Tra le ultime vittime c'è anche un bambino di 6 anni. Di tanto in tanto ci sono stati morti e numerosi feriti negli ultimi giorni a causa degli attacchi alla città.

13:57 I Paesi dell'UE Acquistano Più Gas dalla Russia che dagli USA negli Ultimi TrimestriÈ stato riferito che i paesi dell'UE hanno acquistato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti nel'ultimo trimestre per la prima volta in quasi due anni. I dati del think tank con sede a Bruxelles Bruegel indicano che dall'aprile al giugno, l'UE ha importato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia rispetto ai 12,3 miliardi dagli Stati Uniti. Anche se le importazioni dell'UE dalla Russia sono leggermente diminuite rispetto al primo trimestre del 2024, quelle dagli Stati Uniti sono diminuite in misura maggiore. La Norvegia rimane il principale fornitore di gas dell'UE, avendo fornito 23,9 miliardi di metri cubi nel secondo trimestre. In precedenza, la Russia ricopriva questo ruolo, ma molti paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. I paesi di destinazione non sono stati rivelati nei dati.

13:12 Incendio all'Olefificio di Mosca Spento Recenti rapporti non confermati suggeriscono che l'incendio all'oleificio russo causato da un attacco con drone ucraino è stato spento con successo, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale russa TASS. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che i detriti del drone hanno colpito una stanza tecnica nell'oleificio, che ha innescato l'incendio. L'esercito ucraino ha riferito di aver bombardato le centrali elettriche situate sul suolo russo con numerosi droni.

13:19 Russia: Progressi nell'Ucraina Orientale - Due Città Prese Le forze russe hanno preso il controllo di due città nell'Ucraina orientale, secondo quanto riferito dal ministero della difesa di Mosca. I media statali russi riferiscono che Ptytsche e Vuhledar sono ora sotto il controllo russo, sulla base delle informazioni del ministero. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Le truppe russe hanno spinto avanti sul fronte orientale per un po' di tempo, annunciando regolarmente guadagni territoriali.

12:48 Ucraina: truppe russe attaccano convoglio di camion con grano Le autorità ucraine affermano che le truppe russe hanno attaccato un convoglio di camion che trasportavano grano vicino a Sumy. I camion stavano viaggiando tra Sumy e Kharkiv quando sono stati colpiti da razzi, secondo l'ufficio del procuratore locale. Un autista di 23 anni ha perso la vita nell'incidente. Un camion è andato a fuoco e altri 20 sono stati danneggiati. initially, la forza aerea ucraina ha sospettato un attacco ai logistici del settore agricolo.

12:15 Governatore di Tver: forniture di elettricità e gas stabili dopo l'attacco Nel oblast di Tver, in Russia, il governatore Igor Rudenya conferma che le forniture di elettricità e gas continuano senza interruzioni despite un attacco di droni ucraini. I bersagli nell'oblast a nord-ovest di Mosca sono stati colpiti dalle forze ucraine.

11:50 Turisti della guerra e avventurieri: il turismo di guerra in Ucraina cresce Despite il conflitto in corso e i relativi pericoli, i razzi potrebbero colpire in qualsiasi momento in Ucraina, giorno e notte, ovunque. Dmytro Nikiforov, un ex avvocato, ora offre tour guidati attraverso i campi di battaglia dell'Ucraina. Attualmente organizza "tour di guerra" a Kyiv e nella regione di Kyiv, inclusi Bucha e Irpin. Nikiforov vede il suo lavoro come più di un progetto commerciale, mirato a richiamare l'attenzione globale sulla guerra. I partecipanti sono principalmente spinti da un senso di avventura, desiderosi di testimoniare la cruda realtà della guerra e comprenderne l'impatto.

11:22 Zelenskyy: la Russia ha sparato oltre 780 bombe guidate in Ucraina in una settimana È giustificato per gli ucraini rispondere all'aggressione russa con tutti i mezzi necessari per scoraggiarla, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy su X. Nella scorsa settimana, la Russia ha lanciato più di 160 razzi, circa 780 bombe guidate e circa 400 veicoli aerei senza equipaggio di diversi tipi in Ucraina.

11:04 Ucraina: un morto e quattro feriti nell'attacco a Sumy Il fuoco dell'artiglieria russa ha causato la morte di un civile e il ferimento di quattro persone nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, secondo i resoconti ucraini. "Durante la notte e questa mattina, i russi hanno effettuato 18 attacchi contro aree di frontiera e insediamenti nella regione di Sumy", hanno detto le autorità locali su Telegram. "Sono stati registrati 47 esplosioni". Sumy confina con l'oblast di Kursk, in Russia, in cui migliaia di soldati ucraini sono avanzati l'8 agosto.

10:28 Capo delle forze armate ucraine: la situazione sul fronte orientale è complessa La situazione sul fronte orientale è complessa, secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. "La situazione è difficile nella direzione del principale attacco del nemico. Ma tutte le decisioni necessarie vengono prese a tutti i livelli senza indugio", ha detto il capo dell'esercito Syrskyi su Telegram. Ha trascorso diversi giorni questa settimana sul fronte orientale vicino alla città di Pokrovsk. Il combattimento in questa zona è "estremamente intenso". Non ha specificato il luogo esatto dell'offensiva russa, ma lui e il presidente Volodymyr Zelensky hanno dichiarato che le forze russe hanno preso di mira la città strategicamente importante di Pokrovsk nell'oblast di Donetsk.

09:59 ISW: le truppe russe mancano di personale ed equipaggiamento in Ucraina "I rapporti suggeriscono che le forze russe operano a meno della piena forza in Ucraina a causa della carenza di personale ed equipaggiamento", nota l'Istituto per gli studi di guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Ciò è attribuito alle inefficienze nella strategia bellica del Cremlino. L'ISW si basa su un rapporto di un soldato mobilitato russo e blogger militare. Lo scorso agosto, ha scritto su Telegram che il governo russo non aveva implementato un sistema di mobilitazione completo per sostituire il personale perduto e aumentare le riserve.

09:21 L'Ucraina condivide le stime delle perdite delle truppe russe Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 616.300 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.340. Il rapporto da Kyiv indica anche che dieci carri armati, 22 sistemi d'artiglieria e 36 droni sono stati distrutti. Dal inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia avrebbe perso un totale di 8.592 carri armati, 17.636 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, 14.507 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime internazionali suggeriscono perdite inferiori, sebbene siano probabilmente sottostimate.

08:32 DeepState: le forze russe guadagnano terreno nella regione di Donetsk Le fonti vicine all'esercito ucraino affermano che le forze russe stanno facendo progressi nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk. Gli esperti di DeepState, una fonte legata all'esercito ucraino, dichiarano che i russi hanno preso il controllo di Paraskowijiwka nella regione di Donetsk e hanno avanzato in tre ulteriori insediamenti: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Il sindaco di Mosca: incendio in una raffineria di petrolio dopo l'attacco dei droni Un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio a Mosca, secondo il sindaco Sergei Sobyanin. Ha dichiarato che l'incidente è stato causato da un attacco di droni ucraini. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla questione.

07:28 Villaggi deserti: la regione di frontiera ucraina sta diventando sempre più vuota Il conflitto si è esteso a quasi ogni parte della regione di frontiera tra Russia e Ucraina negli ultimi anni. Despite il successo dell'esercito ucraino nell'avanzare oltre il confine russo, ci sono pochi villaggi abitati rimasti sul lato ucraino.

qui.07:03 Russia: respinte gli attacchi dei droni su vasta scala La Russia sostiene di aver respinto con successo gli attacchi dei droni su vasta scala sulle sue regioni occidentali, compreso un tentativo su Mosca. Il governatore della regione confinante di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha annunciato su Telegram che le loro difese hanno impedito un massiccio attacco dei droni sulla regione. Il ministero della difesa russo ha riferito di aver identificato e distrutto oltre 26 droni nel processo.

06:23 Russia: la centrale elettrica di Kaschirskaya attaccata dai droni dell'Ucraina La centrale elettrica di Kaschirskaya, un distretto nella regione di Mosca, è stata attaccata dai droni dell'Ucraina, secondo il capo del distretto, Mikhail Shuvalov, tramite Telegram. Non sono stati segnalati feriti e non si sono verificati danni o incendi. Sono stati documentati precedenti attacchi alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver nord-ovest di Mosca.

05:40 Esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo a Tver Sono state segnalate esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver nord-ovest di Mosca, secondo i resoconti di vari canali Telegram russi. La centrale elettrica è uno dei principali produttori di energia elettrica della Russia centrale. In precedenza, il governatore della regione aveva riferito la distruzione di cinque droni lanciati dall'Ucraina, senza segnalare feriti e con i servizi di emergenza sul posto.

04:54 Ziemiak: il governo tedesco deve migliorare le relazioni con la Polonia Il politico della CDU Paul Ziemiak ha esortato il governo tedesco a lavorare di più per rafforzare i legami con la Polonia. "Non è la posizione forte attuale della Germania a causare problemi ai polacchi oggi - è la debolezza della Germania", ha detto a web.de. La Polonia ritiene che la Germania non stia prestando sufficiente attenzione a loro, in particolare in materia di politica della difesa. La Germania ha commesso errori in passato e ha aumentato il sostegno all'Ucraina solo sotto la pressione dei paesi confinanti.

03:45 Russia: altri droni distrutti Le autorità russe affermano che la difesa aerea russa ha intercettato almeno cinque droni nella zona di Mosca. Più di 26 droni sono stati apparentemente abbattuti nella regione di confine di Bryansk nel sud-ovest della Russia, più di dieci nella regione di Voronezh e altri nelle regioni di Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. I governatori delle regioni interessate hanno condiviso queste informazioni su Telegram. Le prime indicazioni suggeriscono che non ci sono stati feriti o danni.

02:39 Russia: l'attacco dei droni su Mosca è stato evitato Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, la difesa aerea russa ha distrutto un drone diretto verso Mosca. Le prime informazioni suggeriscono che non ci sono state conseguenze dannose dall'attacco del drone, come ha condiviso Sobyanin su Telegram.

01:39 Paesi Bassi: 28 veicoli corazzati per Kyiv I Paesi Bassi forniranno 28 veicoli corazzati anfibi del tipo Viking Bandvagn S10 all'Ucraina, secondo il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans. In una dichiarazione sulla piattaforma X, Brekelmans ha spiegato che il Corpo dei Marines olandesi ha addestrato i truppe ucraine per utilizzare questi veicoli. Il Viking Bandvagn S10 da 11 tonnellate può attraversare diversi tipi di terreno, compreso l'acqua. "L'Ucraina ha urgentemente bisogno del nostro aiuto nella sua lotta contro l'aggressore russo. Il nostro sostegno all'Ucraina continua a ostacolare la Russia", ha scritto il ministro. Non ha specificato quando avverrà la consegna.

00:35 L'ex generale USA critica la politica dell'Ucraina di Biden L'ex generale USA Ben Hodges ha criticato la politica dell'Occidente che proibisce all'Ucraina di ingaggiare la Russia. Secondo Hodges, al Forum Globsec di Praga, come riportato dal "Kyiv Independent", l'Occidente manca di una "meta chiara e definita". L'Ucraina ha recentemente aumentato la pressione per il sollevamento del divieto invadendo la regione russa di Kursk. Tuttavia, la Casa Bianca non ha modificato la sua posizione, nonostante alcuni politici USA sostengano le richieste di Kyiv. "Questa povera politica - che in realtà protegge meglio gli aeroporti russi dei civili ucraini - è un risultato del fatto che non abbiamo una meta chiara e definita", ha detto Hodges. Secondo l'ex comandante USA, l'amministrazione Biden sta fallendo nel suo "compito più cruciale - determinare ciò che vogliamo raggiungere".

23:25 Zelensky esorta l'autorizzazione per gli attacchi alla Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta i suoi alleati ad autorizzare gli attacchi alla Russia. "Liberare il cielo ucraino dai missili russi è una misura critica per costringere la Russia a cercare la fine del conflitto e una pace giusta", ha dichiarato nel suo discorso video notturno. "Abbiamo bisogno dei mezzi per proteggere efficacemente e completamente l'Ucraina e gli ucraini. Abbiamo bisogno sia dell'autorizzazione per le capacità a lungo raggio che per i missili e i razzi a lungo raggio, che dei missili e dei razzi stessi". Senza fornire dettagli, ha affermato che i suoi rappresentanti hanno fornito tutte le informazioni necessarie agli alleati dell'Ucraina. Il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov ha informato la CNN statunitense che hanno dimostrato agli alleati che gli aeroporti russi da cui le città ucraine vengono bombardate sono alla portata dei armi a lungo raggio.

Estonia e Latvia hanno commemorato il 30º anniversario della partenza delle truppe russe dai loro territori con cerimonie commemorative. Più di mezzo secolo dopo la loro prima occupazione da parte dell'Armata Rossa sovietica, gli ultimi soldati russi hanno lasciato i presenti stati EU e NATO il 31 agosto 1994, durante la notte. A Tallinn e Riga, i presidenti Alar Karis (Estonia) e Edgars Rinkēvičs (Latvia) hanno sottolineato le implicazioni simboliche, politiche e legali di quegli eventi tre decenni fa. Senza il ritiro delle truppe, hanno sostenuto, né l'indipendenza vera e propria né la strada verso l'adesione all'UE e alla NATO nel 2004 si sarebbe materializzata, come espresso durante gli incontri con i negoziatori coinvolti nelle discussioni con la Russia riguardo al ritiro. Oggi, i paesi baltici si ergono come fermi sostenitori dell'Ucraina nella sua opposizione alla Russia. Dal'inizio del conflitto, le preoccupazioni stanno aumentando nella regione riguardo alla possibilità di essere il prossimo obiettivo dell'aggressione militare del Cremlino.

A 28 anni, Roman Holovatiuk, campione mondiale di kickboxing, è stato riferito morto nel conflitto in Ucraina. La commissione giovani e sport del parlamento ucraino ha annunciato la notizia. Holovatiuk proveniva da Kamianets-Podilskyi, una città nell'ovest dell'Ucraina. A 22 anni, ha guadagnato fama sia a livello nazionale che internazionale dopo aver vinto una medaglia ai Giochi del Mondo del 2017 in Polonia. In seguito, ha continuato la sua carriera vincente, diventando maestro dello sport nel kickboxing WAKO, finalista ai Giochi del Mondo, campione del mondo, vincitore di coppe del mondo e d'Europa e campione ucraino per più volte. Dopo l'invasione della Russia a febbraio 2022, si è volontariamente arruolato nell'esercito.

