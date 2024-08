- Incidente di pugnalamento a Solingen: raccolta di informazioni e misteri svelati

Un aggressore ha scatenato una serie di coltellate durante una festa per il 650º anniversario di Solingen, causando la morte di tre persone e ferendone otto, cinque in modo grave. Pochi dettagli sono chiari, come l'identità dell'aggressore e il possibile movente. Ecco un riepilogo:

Cosa sappiamo

L'incidente: L'aggressore sconosciuto ha iniziato a pugnalare le sue vittime senza preavviso. Le autorità considerano il crimine un attacco a causa della concentrazione delle azioni dell'aggressore, non un caso di violenza casuale. Tuttavia, non l'hanno ancora classificato come attacco terroristico.

Azione solitaria: La polizia sospetta che l'aggressore abbia agito da solo.

La scena: Migliaia di persone stavano festeggiando il 650º anniversario della fondazione della città nel centro città quando l'incidente è avvenuto nella affollata piazza del mercato Fronhof, vicino al palco dell'evento.

Le vittime: Il ministero dell'interno del Nord Reno-Westfalia ha riferito che l'aggressore sembrava scegliere le vittime a caso, ma le ha specificamente prese di mira al collo. Le vittime erano una donna e due uomini. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle loro identità o condizioni.

La fuga: L'aggressore è riuscito a fuggire dalla scena nel caos e nel panico iniziale, secondo un portavoce del ministero dell'interno NRW. La polizia continua a cercarlo con una squadra numerosa, inclusi reparti speciali.

Testimoni: Numerosi testimoni sono traumatizzati e sotto cure professionali, fornendo informazioni per ulteriori indagini. La polizia ha istituito un sito web (www.nrw.hinweisportal.de) per le segnalazioni, consentendo ai testimoni di caricare foto e video.

Avvertimento: La polizia incoraggia chiunque abbia visto attività sospette a chiamare il numero di emergenza 110 e a evitare di prendere la situazione in mano. Inoltre, chiede ai residenti di fare attenzione nel centro città.

L'evento: La festa per il 650º anniversario della fondazione della città era prevista per durare dal venerdì alla domenica come "Festival della Varietà". Dopo l'incidente, la città ha annullato gli eventi previsti per sabato e domenica.

Cosa non sappiamo

L'aggressore: La polizia non ha ancora identificato l'aggressore più di 11 ore dopo l'incidente.

Motivo: Non ci sono indicazioni concrete sul movente dell'aggressore, rendendo incerto se l'incidente avesse un background terroristico.

Fuga: Il modo in cui l'aggressore ha interrotto la sua serie di coltellate e la sua strategia esatta per andarsene rimangono un mistero.

Arma: Non è chiaro il tipo o la dimensione dell'arma utilizzata, né se l'aggressore l'abbia abbandonata o conservata.

Sicurezza: C'è il rischio di un altro incidente a Solingen e nelle aree circostanti? A causa dell'aggressore sconosciuto e della sua libertà attuale, non si possono escludere circostanze.

