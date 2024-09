- Incidente di pugnalamento a Bonn: l'assassino muore dopo il fuoco della polizia

Dopo uno scontro tra due persone nel quartiere nord di Bonn, le forze dell'ordine hanno catturato il presunto aggressore dopo un incidente di sparatoria. Lo ha confermato la Presidenza della Polizia di Colonia, che sta conducendo le indagini per motivi di imparzialità. In precedenza, sia "Bild" che "General-Anzeiger Bonn" avevano riferito dell'episodio.

Il sospetto, che aveva lasciato la scena del crimine dopo l'aggressione e rimaneva non identificato, è stato catturato dalla polizia nelle vicinanze di un fast food. Secondo un rappresentante della divisione di polizia dell'Agenzia tedesca di stampa, gli ufficiali hanno dovuto sparare al sospetto durante l'incontro. Inizialmente, non sono state rilasciate specifiche sull'incidente.

Polizia di Bonn: Disputa tra la comunità senza tetto

Al momento, la polizia ipotizza che la rissa del mattino sia stata una disputa tra conoscenti all'interno della comunità senza tetto di Bonn, piuttosto che una scorribanda indiscriminata.

Secondo i dati attuali, il presunto aggressore ha utilizzato un coltello per infliggere ferite lievi a una donna di 43 anni e ferite più gravi, ma non letali, a un uomo di 32 anni alla luce del giorno. Entrambi i vittime hanno ricevuto assistenza medica sul posto prima di essere trasportati in ospedale. È stato anche chiamato un elicottero per cercare il sospetto.

L'aggressione originaria con il coltello ha lasciato due persone, una donna di 43 anni e un uomo di 32 anni, ferite. Successivamente alla loro cattura, le autorità stanno indagando se l'aggressione con il coltello fosse parte di una disputa all'interno della comunità senza tetto di Bonn.

