Incidente di incendio in una casa a Donzdorf lascia due feriti e notevoli danni alle proprietà

In Donzdorf, quartiere di Göppingen, due persone hanno subito lievi ferite in un incendio domestico. Secondo le autorità, i danni finanziari stimati ammontano a diverse decine di migliaia di euro. In precedenza, un rappresentante della polizia aveva menzionato solo un ferito.

L'incendio è presumibilmente scoppiato nel seminterrato della villetta a causa di un guasto tecnico durante i lavori di riparazione. Lo ha riferito un portavoce della polizia, che ha aggiunto che il proprietario della casa e un vicino hanno inalato fumo mentre cercavano di spegnere l'incendio autonomamente.

Il seminterrato ha subito quasi completamente danni. Inoltre, il resto della struttura ha subito danni consistenti a causa del fumo, come rilevato.

