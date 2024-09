- Incidente di disturbo che coinvolge le forze dell'ordine alla celebrazione del matrimonio

Durante una festa di nozze a Wuppertal, le cose sono degenerate in caos quando gli agenti di polizia hanno avuto problemi con gli ospiti chiassosi. Cinque ufficiali hanno riportato lievi ferite dopo essere stati pugni, calci e persino morsi. La polizia è stata chiamata all'evento a seguito di una zuffa tra gli ospiti, che erano stati segnalati mentre brandivano bicchieri e bottiglie.

Al loro arrivo, gli ufficiali sono stati accolti con ostilità, secondo una fonte. C'è stata anche una segnalazione di un ospite che aveva estratto un coltello da cucina, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. L'uomo che brandiva il coltello alla fine lo ha lasciato cadere a terra. Gli ospiti chiassosi sono stati infine sedati utilizzando pistole elettriche e bastoni.

Tre giovani uomini, di circa 22-24 anni, sono stati arrestati per aver resistito all'arresto e aver continuato ad aggredire gli ufficiali. Inoltre, la polizia ha raccolto i dettagli di 40 ospiti e ha emesso loro ordini di dispersione. Per fortuna, gli ufficiali feriti sono stati in grado di continuare il loro servizio. Questa informazione è stata inizialmente condivisa da WDR.

Despite the officers' efforts to maintain order, the wedding celebration escalated into a crime scene. The rowdy behavior resulted in several accusations of assault against the unruly guests.

Leggi anche: