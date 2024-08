- Incidente di camion porta a blocco della A7 vicino a Neumünster

Un rimorchio ribaltato su un'autocisterna ha causato la chiusura completa della A7 in direzione di Amburgo vicino a Neumünster. In precedenza, il camion articolato aveva urtato la barriera di sicurezza centrale, secondo quanto riferito dalla polizia. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale. Il diesel è fuoriuscito dalla cabina. La causa dell'incidente e l'entità dei danni non sono ancora note. Si è formato un lungo ingorgo stradale.

Le autorità hanno deciso di attuare tattiche di blocco per gestire il traffico e prevenire ulteriori disagi a causa dell'incidente. A causa del blocco di una corsia, il tempo di viaggio è aumentato notevolmente per gli automobilisti sulla A7.

