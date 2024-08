- Incidente di autobus sulla A72: sette feriti

Un pullman turistico è uscito di strada sull'autostrada A72 nella regione della Sassonia del Vogtland. Secondo i resoconti della polizia, sette persone sono rimaste ferite. Il guidatore del pullman, un 62enne, ha riportato ferite gravi e è stato portato in ospedale, come confermato dalla polizia. Vari mezzi di comunicazione avevano già riferito di questo incidente.

Il pullman, che trasportava 40 passeggeri, è uscito di strada tra gli svincoli di Treuen e Plauen-Ost per ragioni ancora ignote ed è finito in un cespuglio. Tra i feriti c'è anche una ragazza di 13 anni.

L'autostrada è stata completamente chiusa per circa due ore. Dal mezzogiorno, almeno una direzione è stata riaperta. "Tuttavia, la direzione verso Hof rimane chiusa per alcune ore a causa delle operazioni di recupero", ha sottolineato il portavoce della polizia. I danni sono stimati in una cifra a sei zeri.

I turisti a bordo del pullman sono stati inizialmente trasportati in strutture vicine, ma il guidatore aveva bisogno di cure specialistiche in ospedale. Nonostante l'incidente, sono stati organizzati diversi pullman alternativi per garantire che i passeggeri bloccati potessero continuare i loro viaggi.

