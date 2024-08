Incidente di autobus sulla A72 - diversi feriti

Nel Vogtland della Sassonia, una gita turistica finisce in un incidente sconvolgente: un pullman con 41 persone improvvisamente esce di strada - sette persone rimangono ferite. Il conducente del pullman è gravemente ferito. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta.

Un pullman turistico è uscito di strada sull'autostrada A72 nel Vogtland della Sassonia, ferendo sette persone, secondo la polizia. Il conducente del pullman, un 62enne, ha riportato ferite gravi e è stato portato in ospedale. Tra i feriti c'è anche una ragazza di 13 anni.

Il pullman, che trasportava 40 passeggeri, è uscito improvvisamente dalla strada tra gli svincoli di Treuen e Plauen-Ost per ragioni ancora ignote. Ha poi attraversato cespugli per circa 60 metri prima di fermarsi. "È un miracolo che il pullman non si sia capovolto", ha detto Daniel Löwenhagen dei vigili del fuoco volontari di Treuen al quotidiano Bild. I volontari sono stati tra i primi ad arrivare sulla scena.

I passeggeri erano per lo più persone anziane in gita turistica. L'autostrada è stata completamente chiusa per quasi due ore. Attualmente, almeno una corsia è stata riaperta. "La corsia verso Hof rimarrà chiusa per diverse ore per le operazioni di pulizia", ha sottolineato il portavoce della polizia. I danni sono stimati in una cifra a sei zeri.

I 40 passeggeri a bordo del pullman erano in gita turistica organizzata dal programma di scambio culturale dell'Unione Europea. Fortunatamente, nonostante il pullman sia uscito di strada e abbia urtato, non ci sono stati morti.

Leggi anche: