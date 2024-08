- Incidente di accoltellato nella zona abitata di Solingen

Il parlamento del Brandeburgo ha pianificato di convocare una riunione straordinaria giovedì in risposta all'incidente di accoltellamento a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Su richiesta del gruppo AfD, il team amministrativo del parlamento ha reso noto la data della riunione. L'AfD aveva espresso l'intenzione di discutere delle conseguenze dell'incidente.

"C'è la possibilità che un simile incidente si verifichi nuovamente nel Brandeburgo", ha dichiarato Hans-Christoph Berndt, capo della frazione AfD e candidato principale per le prossime elezioni statali. "Incidenti del genere possono verificarsi ovunque in Germania."

Lo scorso venerdì sera, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite in un attacco a coltellate durante una festa del paese a Solingen. Un 26enne siriano è attualmente in custodia come principale sospettato. Il gruppo estremista Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco.

Il gruppo AfD ha invitato la Commissione a esaminare le misure di sicurezza in vigore negli eventi pubblici dopo l'incidente di Solingen. In seguito a ciò, la Commissione ha promesso di condurre un'indagine approfondita sull'incidente e di proporre miglioramenti della sicurezza per gli eventi futuri.

