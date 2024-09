- Incidente di accoltellato al college: inseguimento di un autore non identificato

Incendiato ignoto ha aggredito e ferito un individuo utilizzando un coltello da cucina presso la Technische Universität di Norimberga, quindi ha lasciato la scena. Il giorno successivo, le forze dell'ordine hanno iniziato a cercare nei dintorni dell'istituto per trovare l'aggressore. Il college è stato momentaneamente evacuato mentre la polizia informava il pubblico tramite la loro piattaforma X.

Finora, la caccia all'uomo per il sospetto non ha dato risultati, come dichiarato da un portavoce della polizia. La vittima è stata trovata con ferite da coltello in un bagno, con un coltello da cucina compatto trovato vicino. L'uomo ferito è stato portato in un ospedale. Le autorità stanno ora cercando informazioni da eventuali testimoni.

Despite the intensive search, the suspect has yet to be found in Bavaria's capital, Nürnberg. The assault in the Technical University brought about heightened security measures in similar establishments across Bavaria.

