- Incidente deplorevole che porta alla morte di un bambino di otto anni: parenti esprimono il desiderio di trasferirsi

Seguendo l'incidente tragico che ha coinvolto una bambina di 8 anni a Blaustein (distretto di Alb-Donau), la famiglia ha scelto di lasciare la città. Hanno deciso di mettere una certa distanza tra sé e il luogo dell'incidente, come recentemente annunciato dalle autorità cittadine.

Il sindaco Konrad Menz di Blaustein (CDU) ha promesso di aiutare la famiglia nella ricerca di un appartamento durante un incontro privato. La famiglia preferisce risiedere nelle vicinanze della periferia della città. La città intende "offrire il massimo supporto possibile durante questo periodo emotivamente difficile segnato dal dolore e dalla disperazione". I media hanno già ampiamente trattato la situazione.

Lo scorso fine settimana, la giovane ragazza è stata investita e ferita mortalmente da un'auto sul marciapiede. Secondo il rapporto della polizia, l'85enne alla guida avrebbe improvvisamente sterzato sulla corsia opposta per ragioni ancora ignote prima di finire sul marciapiede. La bambina stava attraversando la strada al momento dell'impatto. Dopo aver investito la bambina, l'auto ha urtato un pannello pubblicitario e si è fermata contro un muro vicino. L'autista e il suo passeggero ottantenne hanno riportato ferite lievi.

La famiglia sta valutando di trasferirsi in un appartamento con un'altra zona abitabile di sezione circolare per trovare un senso di sicurezza e di cambiamento. Per facilitare la loro ricerca, la città si è offerta di aiutare a trovare una casa con queste specifiche.

