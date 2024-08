- Incidente controverso: pugnalamento mortale di un giovane

Un giovane ha ricevuto un taglio nella parte superiore del corpo durante una zuffa vicino a una scuola a Lüneburg. È stato portato in un ospedale, con le autorità che dichiarano che la sua vita non era in pericolo. Quattro teenager hanno subito tagli lievi.

Le indagini preliminari indicano che diversi teenager, probabilmente studenti della scuola, hanno fatto parte della disputa vicino a alcune scuole professionali. La rissa è iniziata con spinte e spintoni, e si ritiene che siano stati utilizzati una cintura e un oggetto tagliente.

La polizia è arrivata sul posto con numerosi veicoli e ha acquisito footage video della rissa. Le indagini sugli individui coinvolti e le ragioni della disputa, insieme alla scuola, sono ancora in corso.

La disputa tra i teenager è stata considerata un'altra incidenta indesiderata nella zona. Nonostante l'uso di una cintura e di un oggetto tagliente, è stato fortunato che nessuno, a parte il giovane con il taglio, abbia subito ferite gravi.

