- Incidente con pullman: problema medico del conducente

Problemi di salute del conducente dell'autobus sono ritenuti aver causato l'incidente che ha coinvolto un autobus turistico sull'autostrada A72 nella regione della Sassonia del Vogtland, secondo le prime indagini della polizia. Non ci sono indicazioni di altre cause, come un malfunzionamento tecnico o l'involontario coinvolgimento di altri veicoli, ha dichiarato una portavoce della polizia su richiesta. Un conducente di 62 anni sta ora essendo indagato per lesioni colpose gravi.

L'autobus, che trasportava 40 passeggeri da Bad Lausick della Sassonia verso la Baviera, ha sbandato fuori dalla strada tra gli svincoli di Treuen e Plauen-Ost, è finito nel fosso laterale e si è fermato infine in un cespuglio. Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente. Il conducente di 62 anni ha riportato ferite gravi e è stato portato in ospedale. È stato dimesso successivamente, ha dichiarato la portavoce. Tra i feriti c'era anche una ragazza di 13 anni. Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

"È stato fortunato che l'autobus non sia rotolato giù per un pendio e si sia fermato", ha sottolineato la portavoce. L'incidente ha riportato alla mente la tragedia dell'autobus sull'A9 vicino a Lipsia alla fine di marzo. In quell'occasione, un autobus a due piani che trasportava 54 persone è uscito di strada e si è cappottato - quattro donne hanno perso la vita.

Il conducente di 62 anni è sotto indagine per il suo ruolo nell'incidente che ha causato lesioni al suo corpo e a sette altre persone. Le gravi ferite riportate dal conducente hanno probabilmente contribuito allo sbandamento dell'autobus fuori dalla strada.

