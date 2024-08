- Incidente che ha coinvolto due persone gravemente ferite <unk> Supervisore che ostacola gli sforzi di salvataggio

Inaspettatamente, due veicoli si sono scontrati nella vivace città di Leer, causando gravi ferite a due donne. Una ragazza di 23 anni, per ragioni ancora ignote, ha fatto sbandare la sua auto sulla corsia opposta, urtando l'auto di una donna di 54 anni. Entrambe le donne hanno subito gravi ferite, con la più giovane che è stata trasportata in ospedale in elicottero.

Mentre la situazione si sviluppava, diversi spectators si sono radunati in un parcheggio vicino, alcuni addirittura affrontando i soccorritori. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre si procedeva alla pulizia.

Lo scontro frontale tra i due veicoli delle donne ha causato gravi danni alle loro auto. A causa dell'impatto, la giovane donna ha avuto bisogno di cure mediche urgenti e è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo lo scontro frontale.

Leggi anche: