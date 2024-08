- Incidente all'incrocio: uomo di 87 anni muore dopo la collisione

Un uomo di 87 anni è morto a seguito di un incidente stradale sulla strada federale B180 vicino a Klostermansfelde (distretto di Mansfeld-Südharz). Martedì pomeriggio, per cause ancora ignote, si è verificato un incidente coinvolgente tre auto all'incrocio tra la B180 e la Thondorfer Straße, come hanno riferito le autorità.

Un guidatore di 87 anni ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dai vigili del fuoco, quindi trasportato in elicottero in una clinica dove è poi morto. Un uomo di 56 anni ha riportato anche lui gravi ferite ed è stato portato in ospedale. La terza guidatrice, una donna, ha riportato solo lievi ferite.

A causa delle operazioni di soccorso, la strada federale è rimasta completamente chiusa fino a martedì sera, hanno aggiunto le autorità. Le indagini per accertare le cause dell'incidente sono ancora in corso.

