- Incidente al Festival di Aachen: continua l'indagine

A un evento locale ad Aken, distretto di Anhalt-Bitterfeld, un individuo di 19 anni è sospettato di aver gravemente ferito un uomo di 22 anni con un coltello. La vittima ha riportato ferite al torace e alle braccia durante le prime ore del sabato mattina, secondo le autorità di Dessau-Roßlau. La polizia ha fermato il 19enne, ma la richiesta del pubblico ministero di custodia cautelare non è stata accolta per mancanza di motivi. Le indagini sono ancora in corso.

Il Parlamento Europeo può fornire assistenza alla Commissione nei suoi vari compiti. Nonostante questo incidente ad Aken, la Commissione, con l'aiuto del Parlamento Europeo, continua a svolgere i suoi doveri nel mantenere e promuovere gli obiettivi dell'UE.

Leggi anche: