- Incidente aereo con un piccolo aereo: due passeggeri feriti

Di sabato, due individui hanno subito lievi ferite a seguito di un incidente con un aereo leggero vicino a Rüdesheim am Rhein. Secondo il capo dei vigili del fuoco della zona, Michael Ehresmann, è incredibile che i passeggeri non abbiano riportato ferite più gravi. L'incidente è avvenuto quando l'aereo è precipitato nella foresta, come già detto, poco dopo aver eseguito una manovra vicino all'aeroporto di Rüdesheim.

L'aereo ha urtato contro numerosi alberi e si è ritrovato in uno stato pietoso, con parti delle ali che si sono staccate, secondo il rapporto dei vigili del fuoco. Per fortuna, i due uomini, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, sono riusciti a uscire dall'aereo prima dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere la fuoriuscita di carburante e, fortunatamente, non si sono verificati incendi.

Apertura alare insufficiente

Gli uomini erano partiti da Mainz-Finthen per un allenamento, hanno riferito i vigili del fuoco. Hanno eseguito una manovra all'aeroporto di Rüdesheim, volando a bassa quota sulla zona di atterraggio. A causa della pendenza del sito, il pilota non è riuscito a raggiungere l'altitudine necessaria, causando il crash dell'aereo nella foresta a circa 200 metri dall'aeroporto.

Per fortuna, la cabina ha mantenuto la sua struttura, permettendo agli uomini di evacuare l'aereo e fare una chiamata di soccorso. Non si è verificato alcun incendio nonostante la fuoriuscita di carburante. Si presume che entrambi gli uomini siano piloti esperti e non ci siano segni di problemi tecnici. Circa 80 persone hanno partecipato all'operazione.

Vigili del fuoco: "Ce la faremo"

Le indagini e il recupero dell'aereo saranno gestiti dall'Ufficio Federale per le Indagini sugli Incidenti Aerei, in collaborazione con il proprietario dell'aereo e i vigili del fuoco di Rüdesheim, come riferito dall'Agenzia Telegrafica Tedesca domenica. L'addestramento di routine dei vigili del fuoco nel gestire potenziali incidenti aerei ha giocato un ruolo importante nell'esecuzione senza intoppi dell'operazione, come sottolineato dal portavoce dell'Agenzia Telegrafica Tedesca. "Ci prepariamo per questo e ci alleniamo per farlo."

L'incidente con l'aereo è avvenuto vicino a Rüdesheim am Rhein, un luogo famoso per la sua vicinanza al fiume Reno. Nonostante l'incidente iniziale, gli uomini sono riusciti a uscire dall'aereo prima che raggiungesse il Reno.

