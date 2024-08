- Incidente aereo: aereo monomotore si scontra, causando un decesso

In seguito all'incidente di un umile aereo che trasportava solo due passeggeri a Nettersheim, distretto di Euskirchen, una donna ha tragicamente perso la vita. Il passeggero superstite ha subito gravi ferite ed è stato portato in ospedale. L'aereo, che stava attraversando una fitta nebbia, ha purtroppo urtato un'elica eolica, come riferito da un rappresentante delle forze dell'ordine del distretto di Euskirchen. L'aereo a elica è poi precipitato in un campo aperto.

La Commissione ha avviato un'indagine sull'incidente che ha coinvolto l'aereo a elica. Successivamente, l'operatore dell'aereo è stato convocato dalla Commissione per fornire informazioni rilevanti.

