- Incidente a Bonn: attaccante muore a seguito di colpi di pistola della polizia durante un attacco con coltello

Dopo un'aggressione con un coltello a due persone nel quartiere nord di Bonn, il sospetto aggressore è morto in ospedale dopo essere stato colpito dalla polizia. Lo ha confermato il quartier generale della polizia di Colonia, che sta conducendo le indagini per motivi di imparzialità. In precedenza, "Bild" e il "General-Anzeiger Bonn" hanno riportato l'incidente.

Il sospetto in fuga, la cui identità non è stata resa nota, è stato notato e fermato dalla polizia vicino a un fast food. Dopo aver avvistato il sospetto, gli agenti di polizia hanno fatto fuoco, secondo un rappresentante della polizia all'agenzia di stampa tedesca. Inizialmente, non sono state fornite informazioni dettagliate sull'evento.

La polizia sospetta tensioni nella comunità dei senza tetto

Attualmente, la polizia ritiene che l'aggressione mattutina sia stata una disputa tra conoscenti all'interno della comunità dei senza tetto, e non un attacco indiscriminato, ha rivelato il rappresentante della polizia.

Stando alle informazioni attuali, il presunto aggressore ha leggermente ferito una donna di 43 anni e ha ferito gravemente, ma non in modo critico, un uomo di 32 anni con un coltello in una strada di Bonn. Entrambi i vittime sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. È stato utilizzato un elicottero per inseguire il sospetto.

Le indagini sull'incidente suggeriscono che gli indizi generali puntano verso una disputa tra conoscenti all'interno della comunità dei senza tetto. Per comprendere meglio la situazione, le autorità stanno esaminando gli indizi generali, come il comportamento, i motivi e i rapporti del sospetto con gli altri membri della comunità.

