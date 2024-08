- Inchiostro onorario dedicato a Son Amelio (nuovo tatuaggio)

Cantante pop e giudice di "DSDS" Pietro Lombardi (32) e la sua compagna Laura Maria Rypa (28) hanno accolto un altro piccolo gioiello. Hanno annunciato la nascita del loro figlio maschio, Amelio Elija, su Instagram un venerdì. Accompagnando una foto dell'ospedale, hanno condiviso la loro gioia, "Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo del nostro sano maschietto Amelio. I nostri cuori traboccano d'amore e stiamo godendo questi momenti e questo prezioso tempo insieme. Assistiamo alla crescita della nostra famiglia con vero stupore." Dopo l'arrivo di Amelio, Pietro ha continuato una tradizione.

Un promemoria senza tempo

Ha condiviso su Instagram "Stessa posizione per tutti", riferendosi a un video di un nuovo tatuaggio sulla sua pelle. Il clip mostra il suo ultimo tatuaggio con le parole "Amelio" e la sua data di nascita. L'ha accompagnato con la didascalia "Tre posti occupati - Alessio, Leano, ora Amelio. Senza tempo", ha aggiunto nel post. Pietro aveva precedentemente tatuato i suoi figli Alessio, nato dal suo matrimonio con Sarah Engels (31) il 19 giugno 2015, e il figlio Leano, nato l'8 gennaio 2023, sul braccio come tributo duraturo. Laura Maria Rypa ha mostrato il suo sostegno con un'emoji del cuore nei commenti.

Nel settembre 2020, Pietro si è fatto un altro tatuaggio emotivo in onore di Alessio. È un'immagine di un orsacchiotto, mezzo coperto e con una catena e una croce. Sopra di esso, c'è scritto "In petto tuo batte un cuore di guerriero". Questo simboleggia la battaglia di Alessio con i problemi cardiaci poco dopo la nascita. "L'orsacchiotto era l'angelo custode di Alessio durante i suoi interventi chirurgici", ha spiegato Pietro in un post su Instagram.

"Ora, quei giorni difficili sono nel nostro passato, e credo che Alessio e io abbiamo formato una squadra formidabile", ha riflettuto Pietro, scrivendo dalla prospettiva del tatuaggio sul suo braccio. La frase "In petto tuo batte un cuore di guerriero" proviene dalla canzone di Pietro "Warrior's Heart", che aveva precedentemente dedicato ad Alessio.

