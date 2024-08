- Inchieste sulle sparatorie della polizia in Nord Reno-Vestfalia

A seguito di un altro coinvolgimento letale delle forze dell'ordine nel Nord Reno-Westfalia, la squadra omicidi di Dortmund sta indagando sull'evento a Recklinghausen a causa di preoccupazioni per l'imparzialità. Mercoledì sera, secondo quanto riferito dalla polizia di Dortmund e dalla procura di Bochum, un uomo di 33 anni stava causando disordini in un edificio multifamiliare e, secondo i testimoni, era in possesso di un coltello.

Al loro arrivo, le autorità si sono trovate di fronte a una situazione pericolosa: "Di conseguenza, un agente di polizia ha sparato all'uomo di 33 anni". L'uomo ha riportato ferite fatali. Il numero di agenti coinvolti, il numero di colpi sparati e il numero di armi utilizzate sono ancora in corso di indagine.

Solo un giorno prima dell'incidente di Recklinghausen, un uomo è stato ucciso dalla polizia a Moers, sul Reno Inferiore. L'uomo tedesco di 26 anni, apparentemente gravemente mentalmente instabile, avrebbe caricato gli agenti con due coltelli in mano, portandoli a sparare. In precedenza, erano state ricevute diverse chiamate di emergenza che segnalavano che l'uomo aveva aggredito e minacciato diversi passanti.

Eventi della stessa giornata

Più tardi quella stessa mattina, la polizia di Recklinghausen è intervenuta in un incidente legato a un coltello. Un uomo di 49 anni è sospettato di aver ferito un uomo di 53 anni nel corridoio di un edificio multifamiliare. L'arma presunta è stata sequestrata rapidamente. La vittima è stata trasportata in ospedale in ambulanza, mentre l'altro uomo è stato arrestato.

A Dorsten, un uomo è stato accoltellato durante una discussione con un avversario. Un coltello è stato presumibilmente utilizzato in questa rissa mercoledì sera, secondo un portavoce della polizia. Il sospetto è fuggito e l'uomo ferito è stato trovato in una strada del quartiere storico. Nonostante gli sforzi continui, il sospetto aggressore con il coltello non è stato catturato fino al mattino successivo.

Aumento della violenza legata ai coltelli

La violenza legata ai coltelli negli spazi pubblici del Nord Reno-Westfalia ha registrato un aumento significativo, passando a circa 3.540 casi registrati lo scorso anno, con nove di questi classificati come aggressioni. L'attacco presuntamente ispirato all'Islam a Solingen lo scorso venerdì, in cui un uomo siriano di 26 anni avrebbe ucciso tre persone e ne avrebbe ferite altre otto con un coltello, ha suscitato preoccupazione e discussioni politiche a livelli alti circa le possibili conseguenze.

A seguito dell'attacco di Solingen, il governo federale sta valutando ulteriori restrizioni al controllo delle armi da fuoco. Se la ministra dell'Interno Nancy Faeser (SPD) avrà la meglio, i coltelli in pubblico potranno avere lame non superiori a sei centimetri, invece dei dodici attuali, e ci sarà un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

