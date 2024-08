- Inchiesta rapida in corso sull'incidente di pugnalamento a Siegen

Dopo l'aggressione con il coltello a Siegen, il Presidente del Consiglio del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU) ha richiesto immediatezza. "È fondamentale che gli eventi che hanno portato all'attacco vengano investigati senza indugio", ha dichiarato Wüst. Gli eventi hanno riportato alla mente i ricordi più spiacevoli, una settimana dopo l'attacco terroristico a Solingen.

"Gruppo di giovani entusiasti diretti a una festa, diventati vittime in un attacco improvviso sull'autobus", è stata la reazione del Presidente del Consiglio. Ha elogiato i servizi di emergenza e ha augurato una pronta e completa guarigione a tutti i feriti. "Un ringraziamento speciale al conducente dell'autobus e ai coraggiosi passeggeri il cui intervento potrebbe aver evitato una situazione peggiore", ha notato Wüst.

Incidente a Solingen una settimana prima

In una sera di venerdì, una donna tedesca di 32 anni ha improvvisamente aggredito i passeggeri con un coltello su un autobus diretto alla festa della città. Almeno sei persone sono rimaste ferite - tre gravemente. La 32enne è nota alle autorità. Secondo i resoconti della dpa, ci sono indizi di una malattia mentale. La festa della città è proseguita il sabato con un servizio religioso e non è stata interrotta.

L'incidente ha risvegliato i ricordi dell'attacco a Solingen esattamente una settimana prima. Lì, un uomo ha ucciso tre persone a una festa della città e ne ha ferite otto con un coltello. Il presunto responsabile, un siriano di 26 anni, resta in custodia. La Procura federale lo sta indagando, tra gli altri reati, per omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS).

L'aumento dei crimini violenti, come dimostrato dall'aggressione con il coltello recente e dall'incidente terrificante a Solingen, ha suscitato preoccupazione tra i residenti locali. Le autorità devono prendere immediate misure per prevenire ulteriori attacchi e garantire la sicurezza del pubblico.

