Meno di tre settimane prima delle elezioni statali, un nuovo sondaggio in Turingia indica una formazione di governo difficile. In un sondaggio Insa commissionato da Funke Medien Thuringia, l'AfD rimane al primo posto con il 30 percento. Il sondaggio mostra anche una corsa testa a testa tra la CDU e l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) per il secondo posto, con i Democratici Cristiani al 21 percento e la BSW al 19 percento.

I Verdi e l'FDP non entrerebbero nel parlamento

La Sinistra, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, guadagna leggermente e si attesta al 16 percento, mentre il suo ex partner di coalizione, l'SPD, è attualmente al 6 percento e si avvicina alla soglia critica del 5 percento. In un sondaggio Insa di giugno, la Sinistra era al 14 percento. Il terzo partner di coalizione del governo attuale sotto Ramelow, i Verdi, non entrerebbero nel parlamento statale con il 3 percento. L'FDP, guidato dall'ex Presidente del Consiglio ad interim Thomas Kemmerich, raggiungerebbe solo il 3 percento.

Una coalizione rossa-rossa-verde non avrebbe quindi alcuna possibilità di ottenere la maggioranza. Ramelow ha guidato la coalizione per dieci anni, più recentemente come governo di minoranza. Tuttavia, altre costellazioni potrebbero essere altrettanto strette.

Trovare la maggioranza è difficile

Nelle recenti rilevazioni, c'era una maggioranza teorica per la CDU, la BSW e l'SPD. Nel sondaggio Insa attuale, i tre insieme hanno il 46 percento, che è anche la soglia per la maggioranza, poiché il 3 percento ciascuno dei Verdi e dell'FDP, nonché il 2 percento di altri partiti, non si tradurrebbe in seggi in parlamento.

Una coalizione con l'AfD, considerata estremista di destra in Turingia, è esclusa da tutti gli altri partiti con possibilità di entrare nel parlamento statale. La CDU respinge anche una coalizione con la Sinistra.

La Sinistra conferma la sua rivendicazione di essere la "forza democratica più forte"

Despite the gap to the BSW and the CDU, the Left reaffirmed its claim to be the "strongest democratic force". "Bodo Ramelow enjoys high trust across party lines in the democratic spectrum and has the experience of leading the state through difficult constellations and times, shaping it and connecting all democratic forces," explained Christian Schaft, co-chair of Thuringia's Left party.

The results of polls are generally subject to uncertainties, with decreasing party loyalty and increasingly short-term election decisions making it difficult for polling institutes to weight the data. The institute gives a statistical error tolerance of 3.1 percentage points.

In general, polls only reflect the opinion at the time of the survey and are not predictions of the election outcome. The state election in Thuringia will take place on September 1, simultaneously with the state election in Saxony.

