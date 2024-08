- Inchiesta in corso per presunto omicidio negligente a seguito di un malfunzionamento del sistema bayesiano.

L'Autorità Giudiziaria sta esaminando diversi casi di omicidio colposo dopo che il lussuoso veliero "Bayesian" è affondato al largo delle coste siciliane. L'obiettivo è stabilire se il vascello sia andato a fondo a causa dell'errata valutazione della gravità della tempesta in arrivo. Al momento, però, l'esame non si concentra specificamente sul capitano o sui membri dell'equipaggio.

Questo triste incidente ha causato la morte di sette persone vicino alla costa mediterranea italiana lunedì. Diciassette persone sono state salvate, la maggior parte delle quali membri dell'equipaggio. Il noto imprenditore britannico Mike Lynch si era imbarcato in questa avventura veleggiando con la sua famiglia, amici e colleghi per festeggiare il suo proscioglimento in tribunale.

Gli ispettori: lo yacht "Bayesian" colpito da un vortice

Gli ispettori affermano che il "Bayesian" è stato colpito da un vortice nelle prime ore del mattino durante una tempesta con velocità del vento superiori a 100 chilometri orari, causando il suo rapido affondamento. Raffaele Cammarano, il Procuratore dello Stato, ha dichiarato in una conferenza stampa a Palermo: "È stato un incidente improvviso e repentino". Tuttavia, altri capitani nella zona erano riusciti a garantire la sicurezza delle loro imbarcazioni in precedenza.

I vortici si materializzano, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, quando l'aria fredda scende in una tempesta, urta il terreno e si espande in una direzione lineare. Da vicino, sembrano una "muro bianco" che si muove a velocità fulminee. Spesso causano più danni dei tornado.

Il recupero potrebbe richiedere diverse settimane

Gli ispettori si aspettano di ottenere informazioni preziose dalla cosiddetta scatola nera del lussuoso yacht lungo 56 metri, che deve ancora essere localizzata. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria vuole attendere il recupero della nave prima di ampliare le indagini, il che potrebbe richiedere diverse settimane. Lo yacht da 500 tonnellate - uno dei più grandi velieri del mondo - è attualmente immerso a 1 chilometro dal piccolo porto di Porticello a 50 metri di profondità.

Tuttavia, l'Autorità Giudiziaria non ha escluso la possibilità di elencare determinati soggetti come potenziali sospetti in anticipo. Ciò consentirebbe loro di accedere ai file secondo la legge italiana. Ambrogio Cartosio, il Procuratore dello Stato, ha dichiarato: "Non c'è fretta. Bisogna identificare chi è responsabile del reato. Ciò potrebbe riguardare il capitano e l'equipaggio, nonché il costruttore."

La sorella rende omaggio

In questo contesto, è anche importante determinare perché, a parte il cuoco della nave, tutti i membri dell'equipaggio sono sopravvissuti, ma solo metà dei dodici passeggeri. Si sospetta che le vittime siano state colte di sorpresa nelle loro cabine mentre dormivano e non sono riuscite a fuggire. Ci sono anche voci di una riunione la sera precedente. Secondo gli ispettori, non sono stati effettuati test antidroga sui sopravvissuti.

Mentre Esme, la figlia di Lynch, ha reso un commovente addio alla sua sorella minore Hannah, 18. "È il mio angelo, la mia eroina", è stato dichiarato in un comunicato stampa della famiglia. "Hannah spesso entrava nella mia camera da letto e si infilava nel letto con me. A volte sorrideva, a volte era giocosa, a volte cercava consigli. Non importava cosa accadesse, mi riversava sempre amore incondizionato." Esme non si trovava sulla nave. La madre è sopravvissuta al disastro.

Lynch era uno dei

