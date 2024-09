- Inchiesta della regione meridionale: domanda K

Il Ministro Presidente della Baviera, Markus Söder (CSU), ha espresso ancora una volta il suo desiderio di diventare Cancelliere dell'Unione, nonostante le prossime elezioni nell'Est della Germania. "Trovo il ruolo di Ministro Presidente il più gradevole, ma non mi tiro indietro dal guidare il nostro Paese", ha dichiarato durante il dibattito politico alla festa popolare Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera.

Secondo Söder, il processo di scelta del candidato dell'Unione in futuro sarà sicuramente diverso dal metodo del 2021. "Nel 2021 abbiamo scelto il candidato sbagliato", ha sottolineato, riferendosi al precedente candidato cancelliere Armin Laschet. Mantiene un rapporto armonioso con il presidente attuale della CDU e candidato in pole position, Friedrich Merz. "Siamo come un asse, Merz-Söder", ha detto.

