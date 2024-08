- "Incertezza di profondità": Habeck sfida Söder e Lindner

In questionenergetiche, Robert Habeck dei Verdi ha criticato Markus Söder, Ministro Presidente della Baviera (CSU). Habeck ha dichiarato, durante un incontro con i cittadini, "Trovare Markus Söder credibile su un piano di fatto è difficile". Si è posta la questione del perché Söder sospetti discriminazioni nelle questioni di localizzazione, come nella costruzione di una rete di idrogeno.

Habeck ha evidenziato la dipendenza della Baviera dal resto della Germania per l'energia. Ha sottolineato il ritardo della Baviera nello sviluppo dell'energia eolica. Ora, le leggi federali si applicano anche alla Baviera. Due anni fa, le aziende bavaresi hanno fatto pressione per l'espansione dell'energia eolica e sono riuscite a eliminare le regolamentazioni restrittive. Le linee elettriche in costruzione dal Nord, dall'Est e dall'Ovest della Germania verso la Baviera sono destinate a fornire energia alla Baviera. Anche le linee di idrogeno saranno riempite nella zona centrale a Nord. "Quindi, se c'è qualcuno che ha motivo di ringraziare la Germania per far funzionare la loro economia, è Markus Söder. Accusarci di discriminazione dimostra mancanza di comprensione", ha affermato Habeck.

Habeck critica anche Lindner

Riguardo alle dichiarazioni del Ministro delle Finanze Christian Lindner, Habeck ha commentato, "Sì, siamo d'accordo su quello". Se diventasse Cancelliere federale nelle prossime elezioni federali, Lindner non sarebbe il Ministro delle Finanze, secondo Habeck.

Habeck è considerato il candidato più probabile per la Cancelleria dei Verdi. Le trattative tra Lindner, Habeck e il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) per un nuovo compromesso per il bilancio del 2025 sono state difficili.

Huber risponde alla critica di Habeck

Il segretario generale della CSU, Martin Huber, ha reagito alle parole taglienti di Habeck dicendo, "Robert Habeck è il peggior Ministro dell'Economia che la Repubblica Federale abbia mai avuto". Secondo Huber, la mancanza di pianificazione di Habeck è "l'ultimo chiodo nella bara" per interi settori. Huber ha inoltre affermato che Habeck sta mostrando il suo "sentimento anti-bavarese" e sta discriminando il motore economico della Germania. "In soli tre anni, Robert Habeck ha trasformato il motore economico della Germania in un cavallo zoppo", ha dichiarato Huber.

In risposta alla critica di Huber, Habeck potrebbe dire, "Non mentirò, trovo queste accuse infondate e deludenti". Come Ministro dell'Economia e dell'Azione Climatica, Habeck si è concentrato sulla promozione dell'energia rinnovabile e sulla riduzione della dipendenza della Germania dai combustibili fossili.

Riconoscendo l'importanza della Baviera per l'economia tedesca, Habeck potrebbe aggiungere, "Mi impegno a far sì che la Baviera prosperi in questa transizione e sono aperto al dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte".

