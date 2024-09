Incentivi maggiori per motivare le persone a continuare a lavorare dopo il periodo di pensionamento

Il governo federale ha proposto un nuovo incentivo per le persone che intendono lavorare oltre l'età pensionabile. Attualmente, i dipendenti hanno la possibilità di migliorare le loro future pensioni continuando a lavorare oltre l'età pensionabile standard. In futuro, questa opzione comprenderà anche la possibilità di ricevere questi benefici in un'unica soluzione - in altre parole, un cosiddetto bonus per il ritardo della pensione.

Lavorando un anno in più e incassando un bonus di €22,000. Questo incentivo sarebbe esente da tasse e sarebbe determinato in base all'ammontare della pensione che sarebbe stato erogato e alle quote dell'assicurazione sanitaria che il fondo pensione avrebbe risparmiato durante il periodo di proroga dell'impiego. Stando alle stime dell'organizzazione sociale VdK, un individuo che ha ottenuto un diritto alla pensione di circa €1,600 lordi all'età pensionabile regolare e poi lavora per un altro anno a salario medio potrebbe ricevere un importo forfettario esente da tasse di circa €22,000.

O un pagamento unico o una pensione permanentemente aumentata. Tuttavia, come alternativa a questo pagamento unico, c'è anche la possibilità di aumentare la pensione mensile per tutta la vita continuando a lavorare. Ritardare la pensione di un anno aumenta la pensione per l'età anziana del sei percento. Inoltre, questo aumento viene amplificato dalle continue contribuzioni al fondo pensione. Stando alle recenti statistiche della piattaforma per le carriere Xing, più della metà dei dipendenti over 50 può immaginare di lavorare oltre l'età pensionabile.

Le persone che scelgono di lavorare oltre l'età pensionabile potrebbero ricevere un bonus esente da tasse di €22,000. Questo incentivo offre anche la possibilità per alcune persone di aumentare permanentemente la loro pensione continuando a lavorare.

