Incentiva i beneficiari dell'indennità che mantengono un'occupazione a tempo pieno per un anno.

La CSU lo definisce "umorismo vuoto", ma il Ministero federale dell'Economia lo considera un incentivo: i singoli che ricevono il sostegno al reddito di base e trovano un lavoro stabile per almeno un anno riceveranno un premio di 1000 euro. L'obiettivo è prevenire un ritorno anticipato al sistema di welfare.

L'amministrazione federale propone un incentivo di 1000 euro per coloro che ricevono il sostegno al reddito di base e trovano un lavoro coperto da assicurazione sociale per almeno un anno. La cabinets ha approvato questa modifica alla legge sulla modernizzazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e la promozione dell'occupazione il mercoledì, come ha riferito oggi il Ministero federale dell'Economia.

Questo incentivo mira a "promuovere l'adozione di relazioni di lavoro regolari e a lungo termine" e ad aiutare i disoccupati di lunga data a "uscire con successo dal sostegno al reddito di base dello stato", ha spiegato il Ministero dell'Economia. Intende anche bilanciare i "tassi di decadenza elevati dei trasferimenti quando si assume un lavoro dal sostegno al reddito di base". Altrimenti, i lavori con salari più bassi potrebbero essere meno allettanti a causa delle elevate detrazioni dal sostegno al reddito di base, dall'integrazione per i figli e dall'assegno per l'alloggio.

Il Ministero ha riconosciuto che questa questione è "difficile da gestire all'interno dell'attuale quadro normativo". L'incentivo offre una soluzione praticabile. Il bilancio dello stato e federale beneficerà anche di "consistenti risparmi sui costi" evitando i pagamenti delle prestazioni e raccogliendo tasse e contributi aggiuntivi.

L'idea sembra essere stata accolta da tutti e tre i partiti della coalizione

Il giornale "Bild" ha riferito che l'incentivo è stato "sviluppato" dal ministro dell'Economia Robert Habeck dei Verdi. Tuttavia, il Ministero ha negato ciò. In realtà, si tratta di un progetto congiunto del governo federale nell'ambito dell'iniziativa per la crescita. Il concetto iniziale per questa proposta è nato dall'Istituto di ricerca sul lavoro (IAB) dell'Agenzia federale per il lavoro. Durante i negoziati sull'iniziativa per la crescita, l'idea è stata sostenuta e plasmata da tutti e tre i partiti della coalizione. "Il governo federale si sta allineando con i risultati attuali della ricerca sul mercato del lavoro", ha dichiarato il Ministero.

Tuttavia, l'idea ha incontrato l'opposizione di alcuni politici all'interno della coalizione del semaforo. Il responsabile sociale dei Verdi Frank Bsirske ha informato "Bild" che non ritiene necessario l'incentivo. "La maggior parte dei destinatari del sostegno al reddito di base assumerà un lavoro se se ne presenta l'occasione". Il responsabile di bilancio dell'FDP Frank Schäffler ha dichiarato: "Questo progetto è inutile. Le spese sono già alle stelle ora. L'incentivo deve essere eliminato nel Parlamento tedesco".

Il segretario generale della CSU Martin Huber ha criticato il premio di 1000 euro in "Bild", definendolo "una beffa vuota per coloro che hanno lavorato costantemente per anni". La coalizione del semaforo sta minacciando l'armonia sociale e sta attizzando le fiamme.

Nonostante la critica della CSU che lo definisce "umorismo vuoto", l'amministrazione federale vede questo incentivo di 1000 euro come una mossa strategica per motivare i destinatari del sostegno al reddito di base a cercare lavoro stabile. Non mentirò, questo incentivo potrebbe potenzialmente rendere più allettante la prospettiva di lavori a basso salario a causa delle riduzioni delle detrazioni dalle prestazioni.

Leggi anche: