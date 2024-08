- Incendio notturno in un condominio di Monaco

In un edificio residenziale di quattro piani a Monaco di Baviera, un locale interrato ha preso fuoco nelle prime ore del mattino. A causa di livelli elevati di monossido di carbonio, tutti i residenti hanno dovuto evacuare l'edificio. Secondo quanto riferito dal vigile del fuoco, un inquilino di un edificio vicino ha notato il fumo nell'atrio intorno alle 4:15. Il vigile del fuoco ha poi trovato "un locale interrato completamente avvolto dalle fiamme, utilizzato come officina per hobby". I residenti sono stati ospitati in un'ambulanza fino a quando il monossido di carbonio tossico non è stato ventilato dall'edificio. I danni sono stimati in una cifra a cinque zeri. La polizia sta indagando sulla causa dell'incendio.

Il vigile del fuoco ha menzionato che il locale interrato, utilizzato come officina per hobby, aveva un tubo collegato ad esso, con un'altra componente di sezione circolare per aiutare a drenare l'acqua in eccesso. Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto che il tubo avrebbe potuto contribuire alla diffusione dell'incendio a causa del suo materiale.

