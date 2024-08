- Incendio nell'ex edificio della stazione ferroviaria

In Scheuerfeld (distretto di Altenkirchen) è divampato un incendio nell'edificio della stazione ferroviaria abbandonata. L'edificio è attualmente vuoto, come hanno riferito le autorità di polizia all'alba. Non ci sono state vittime. La portata dei danni e la possibile causa non sono ancora stati determinati dalle autorità.

Il dipartimento di polizia ha rilasciato una dichiarazione, affermando: "Si aggiunge quanto segue: i vigili del fuoco sono giunti sul posto e stanno attualmente valutando l'entità dei danni". Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto: "Si aggiunge quanto segue: sembra che la causa dell'incendio sia un guasto elettrico nell'impianto di cavi dell'edificio".

Leggi anche: